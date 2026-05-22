DSÖ, Kongo'da Ebola riskini 'çok yüksek' seviyeye çıkardı

Afrika kıtasında yeniden yükselişe geçen Ebola salgını, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki tabloyu yeniden değerlendirerek risk seviyesini en üst bantlardan birine taşıdı.

Yetkililer, salgının boyutunun açıklanan rakamların da ötesinde olabileceği uyarısında bulundu.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin güncel risk analizini paylaştı. Daha önce “yüksek” olarak değerlendirilen ulusal risk seviyesi “çok yüksek”e yükseltilirken, bölgesel risk “yüksek”, küresel risk ise “düşük” olarak korundu.

VAKA SAYILARI ARTIYOR, ŞÜPHELİ TABLO BÜYÜYOR

Ghebreyesus’un açıklamasına göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şu ana kadar 82 doğrulanmış Ebola vakası ve 7 ölüm kaydedildi. Ancak 750 şüpheli vaka ve 177 şüpheli ölümün bulunması, salgının gerçek boyutunun çok daha geniş olabileceğine işaret ediyor.

UZMANLAR “YAYILMA HIZINA” DİKKAT ÇEKİYOR

DSÖ, salgının hızla yayıldığını ve özellikle temas takibinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Uganda’da görülen vakaların kontrol altına alınmaya çalışıldığı, bazı toplumsal etkinliklerin iptal edilmesinin bulaş riskini azalttığı belirtildi.

ULUSLARARASI VAKALAR VE SEYAHAT BAĞLANTILARI

Açıklamalarda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görev yapan bir ABD vatandaşında pozitif test sonucu doğrulandığı ve hastanın tedavi için Almanya’ya sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Yüksek riskli temaslı bir başka ABD vatandaşının ise Çekya’ya gönderildiği aktarıldı.

HANTAVİRÜS ENDİŞESİ DE GÜNDEMDE

DSÖ ayrıca Atlantik Okyanusu’nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius gemisinde görülen hantavirüs vakalarına da değindi. Şu ana kadar 12 vaka ve 3 ölüm kaydedildiği, 30 ülkede 600’den fazla temaslı kişi için takip sürecinin sürdüğü açıklandı.

DSÖ’DEN “YAKIN TAKİP” ÇAĞRISI

Ghebreyesus, etkilenen ülkelerin karantina ve temaslı takibini sıkı şekilde sürdürmesi gerektiğini belirterek, salgının yayılımını önlemek için uluslararası iş birliğinin kritik rol oynadığını vurguladı.