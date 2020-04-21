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DSÖ, korona laboratuvarda ortaya çıktı iddialarına yanıt verdi

Dünya Sağlık Örgütü, pandemiye neden olan koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmadığını söyledi.

Haber Merkezi |
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DSÖ, korona laboratuvarda ortaya çıktı iddialarına yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, korona salgınıyla ilgili ilk açıklamasında Çin yönetiminin salgınla mücadelesini övmüştü. Ancak salgın ABD'de hızla yayılmaya başlayınca ve ekonomide ciddi hasarlar ortaya çıkınca Trump, mart ayı ortasında ağız değiştirerek koronavirüsü "Çin virüsü" olarak nitelemeye başladı.

DSÖ TRUMP GERİLİMİ

ABD Başkanı Donal Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bu işin içine katarak, Çin'in DSÖ üzerinden dünyayı yanılttığını ve ülkesinin örgüte sağladığı bütçeyi keseceğini duyurdu.

DSÖ, korona laboratuvarda ortaya çıktı iddialarına yanıt verdi

VİRÜS LABORATUVARDA ÇIKTI İDDİALARI

Bu tartışmalardan sonra virüsün laboratuvar ortamında oluştuğuna dair iddialar çıktı...

Dünya Sağlık Örgütü, son günlerde koronavirüs Vuhan'daki bir biyoloji laboratuvarından sızdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.

DSÖ, korona laboratuvarda ortaya çıktı iddialarına yanıt verdi


VİRÜS HAYVAN KÖKENLİ

DSÖ'den yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt da bulunmadığını söyleyen DSÖ, "Elimizdeki veriler koronavirüsünün kaynağının insanlar olduğunu gösteriyor. Bu virüs insanlar tarafından bir laboratuvarda yapılmadı ya da üzerinde oynanmadı." ifadelerine yer verdi.

DSÖ, korona laboratuvarda ortaya çıktı iddialarına yanıt verdi

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