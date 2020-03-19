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DSÖ: Koronavirüs aşı denemeleri başladı

DSÖ Genel Direktörü, koronavirüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

İHA | 19.03.2020 - 05:36..
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşının ilk denemelerinin başladığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı denemesinin koronavirüsün genetik sekansının paylaşılmasından yaklaşık 60 gün sonra başlatıldığını açıkladı.

Ghebreyesus’un “inanılmaz bir başarı" olarak nitelendirdiği aşı, virüsün tıbbi şemasının paylaşılmasından yaklaşık iki ay sonra başlatıldı.

"HANGİ TEDAVİLERİN HAYAT KURTARMAYA YARDIMCI OLDUĞUNA DAİR KANITLARIMIZ VAR"

DSÖ’nün "dayanışma davası" adlı büyük bir uluslararası çalışma başlattığını söyleyen Dr. Ghebreyesus, "Farklı yöntemlerle yapılan çok sayıda küçük deneme bize açıklık getirmeyebilir ancak hangi tedavilerin hayat kurtarmaya yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlarımız var" dedi.

"TÜM DÜNYAYI DAYANIŞMA GÖSTERİSİNDEN İLHAM ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Dr. Ghebreyesus, amaçlarının bir sonraki aşamada hangi tedavilerin etkili olduğunu belirlemek olduğunu söyledi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus ayrıca Arjantin, Bahreyn, Kanada, Fransa, İran, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsviçre ve Tayland'ın girişime katılma taleplerini de doğruladı. "Tüm dünyayı dayanışma gösterisinden ilham almaya davet ediyorum" diyen Dr. Ghebreyesus, para bağışında bulunanlardan bahsederek, "Bunlar ve diğer çabalar bana birlikte galip geleceğimiz umudunu veriyor” ifadelerini kullandı.

DSÖ: Koronavirüs aşı denemeleri başladı

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