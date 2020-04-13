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DSÖ: Koronayı sadece bir aşı tamamen durdurabilir

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, sadece etkili bir aşının koronavirüsün dünya genelindeki yayılımını tamamen durdurabileceğini söyledi.

REUTERS |
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DSÖ: Koronayı sadece bir aşı tamamen durdurabilir

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyanın küresel ölçekte birbiriyle bağının, koronavirüsün yeniden ortaya çıkma riski anlamına geldiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "En nihayetinde, yayılımı tamamen durdurmak için güvenli ve etkili bir aşının geliştirilmesi gerekecek." dedi.

Ghebreyesus, koronavirüs salgınının, 2009’daki domuz gribi salgınından daha hızlı yayıldığını ve 10 kat daha öldürücü olduğunu da dile getirdi.

DSÖ: Koronayı sadece bir aşı tamamen durdurabilir

‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ACELECİ DAVRANMAYIN’

DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, koronavirüs salgınına karşı bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmamasını istedi.

Ghebreyesus, virüsün davranışı konusunda hala bilinmeyen çok şey olduğunu belirterek vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı.

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