DSÖ: Yeni hantavirüs vakaları görmemiz muhtemel

Hantavirüs salgını tüm dünyanın gündeminde.

COVID-19’un etkileri henüz yeni yeni geride kalmışken, pandemi ihtimali tekrar ortaya çıktı.

Hantavirüs taşıdığı belirlenen MV Hondius gemisi, geçtiğimiz günlerde Kanarya Adaları’nda da limana demir atmış yolcular tahliye edilmişti.

Salgının yayılma ihtimali yeniden gündeme gelirken, DSÖ’den kritik bir açıklama geldi.

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İSPANYA’YA TEŞEKKÜR

Ghebreyesus, İspanya’ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği “dayanışma” için teşekkür etti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA YENİ VAKALAR GÖRMEMİZ MUHTEMEL

Mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydeden Ghebreyesus, “Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel” ifadelerini kullandı.