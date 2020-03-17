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DSÖ yetkilisi: İran'daki vakalar, gerçeğinden daha az

İran'dan yeni dönen Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili, ülkedeki tablonunun daha ağır olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 14:51..
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Çin'in Vuhan kentinden çıkan koronavirüs, dünyayı etkisi altına almış durumda...

Çin'de toplam vaka sayısı 80 bini aşarken, bu ülkeyi sırasıyla yaklaşık 28 bin vakayla İtalya ve yaklaşık 15 bin vakayla İran izliyor.

İRAN, VAKA SAYISINDA ÜÇÜNCÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, İran en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumunda... Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 988'e yükseldi.

Ancak, İran ile ilgili ortaya çıkan söylentilere göre, bu ülkedeki vaka sayısı bilinenden daha fazla.

DSÖ yetkilisi: İran'daki vakalar, gerçeğinden daha az

GERÇEK VAKANIN BEŞTE BİRİ

Geçtiğimiz hafta İran'ı ziyaret eden DSÖ'nün Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durum Direktörü Rick Brennan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Brennan, İran'da rapor edilen vaka sayısının, gerçek sayının sadece beşte birini temsil ettiğini söyledi.

İRAN'DA SAYI ARTACAK

DSÖ yetkili, bunun nedenini "testlerin ciddi vakalarla sınırlı olmasıyla" açıkladı ve şunları söyledi: "İran, test etme yeteneğini hızla artırıyor ve böylece sayılar da yükselecek."

DSÖ yetkilisi: İran'daki vakalar, gerçeğinden daha az

TAHRAN'A "GEÇ TEDBİR ALDIN" SUÇLAMASI

Tahran yönetimi, salgına karşı tedbir alma konusunda geç kalmakla suçlanıyor. İran'ın çabalarına işaret eden Brennan ise, "Büyük bir bağlılık var ve bunu en üst düzeyde ciddiye alıyorlar." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, ABD yaptırımlarının etkisinde kaldıklarını belirterek, testler ve koruyucu ekipman için küresel arz sıkıntılarından etkilendiklerini söylüyor.

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