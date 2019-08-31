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Dubai Havalimanı'nda ekonomik kriz nedeniyle durduruldu

Körfez Arap ülkelerindeki ekonomik sorunlar nedeniyle havalimanının ilk aşamasının tamamlanması için öngörülen süre 5 yıl ertelendi.

AA | 31.08.2019 - 17:24..
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yıllık 250 milyondan fazla yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olarak tasarlanan Dubai'deki El-Mektum Uluslararası Havalimanı'ndaki genişletme çalışmaları, Körfez Arap ülkelerindeki ekonomik sorunlar nedeniyle durdu.

Dubai Havalimanı'nda ekonomik kriz nedeniyle durduruldu

UZUN VADELİ PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

BAE'nin Emirates Hava Yolları için 36 milyar dolarlık dev bir aktarma merkezi olması planlanan havalimanının ilk aşamasının tamamlanması için öngörülen süre 5 yıl ertelendi. Dubai Havalimanları yönetiminden yapılan açıklamada, uzun vadeli planların gözden geçirildiği ve detaylarının henüz netleştirilmediği belirtildi.

Dubai Havalimanı'nda ekonomik kriz nedeniyle durduruldu

EN DÜŞÜK BÜYÜME

Bölgesel gerilimler ve düşük petrol fiyatları sebebiyle Dubai ekonomisi geçen yıl yüzde 1,9 ile küresel daralmanın yaşandığı 2009'dan bu yana en düşük büyüme hızına ulaşmıştı. Turizm sektörü 2017'den beri durgunluğunu sürdürüyor. Bununla birlikte Emirates Hava Yollarının da Airbus'tan alacağı A-380 süper jumbo uçakların siparişlerini gözden geçirme kararı aldığı ifade ediliyor.

Dubai Havalimanı'nda ekonomik kriz nedeniyle durduruldu

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