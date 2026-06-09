Düğün sezonu pahalı başladı: Gelinlik denemek ücretli

2026 yazının gelmesiyle düğün sezonunda hareketlilik başladı...

Ancak her yıl olduğu gibi düğün yapmanın maliyeti bu sene de arttı.

GELİNLİK DENEME ÜCRETİ UYGULAMASI GÜNDEMDE

Gelinlik denemenin bile ücretli olduğu bu süreçte, gelin adayları gelinlik denemek üzere gittiği mağazaların bazılarında 500 TL'den 10 bin TL'ye kadar gelinlik deneme ücreti değişiyor.

Bazı firmaların gelinlik siparişi verildikten sonra deneme ücretini düşse de gelinlik fiyatları 30 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor.

"HERKESİN BÜTÇESİNE GÖRE PLANLANAN BİR SİSTEM VAR"

Öte yandan Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğünlerdeki fiyat uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, İstanbul'da düğün salonlarında verilen yemeklerin ortalama kişi başı 1500 ila 2 bin lira aralığında değiştiğini açıkladı.

Bozdağ, "Ordövr tabağımız var, 7 çeşit içeriyor. Eğer tavuklu bir yemek istiyorlarsa 2 bin lira, etli bir yemek istiyorlarsa da 2 bin 500 ila 3 bin lira civarında bir bütçesi oluyor." dedi.

Bozdağ, yemeklerin, 4 çeşit standart tabldottan başlayarak 16 çeşide kadar değiştiğini aktararak "Dolayısıyla farklı menüler, herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem var." dedi.

DÜĞÜN MEKANI ÜCRETİNİ SEÇİMLER ETKİLİYOR

Masraflar bununla sınırlı kalmıyor; yemekli ya da yemeksiz olarak fiyat verilen düğün mekanı için de ücretler 80 bin TL'den başlayarak yapılan seçimlere, kişi sayısına göre ve diğer detaylara göre değişiklik gösteriyor.

Damatlıklar 10 bin TL'den başlarken, düğün için yapılacak fotoğraf çekimi de 15-20 bin TL'den başlıyor.

Gelin saçı makyajı için de fiyatlar ortalama 10 bin TL'den başlayarak yükseliyor.

GELİN BUKETLERİ VE GELİN ARABASI SÜSLEMESİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Gelin buketleri, düğünlerin ana objelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Yapay ve canlı çiçekten tercih edilen gelin buketleri, 2 bin lira seviyesinden başlıyor.

İstenen aranjmana göre fiyatlarda yükseliş olabiliyor. Gelin arabalarının süslemeleri de 2 bin liradan başlıyor.

Kapı kollarına tüller, kaputa canlı çiçek aranjmanı, arka cama papatyalı ya da kağıt üstüne yazılı gelin-damat isimlerinin baş harfi gibi uygulamalar yapılıyor.

BALAYI İÇİN FİYAT KABARIYOR

Balayı çiftleri için özel paketler sunan oteller dışında yeni evli çiftler, kendi seçtikleri otellerde de tatil yapabiliyor.

Yaz mevsimiyle birlikte turizmdeki canlanma ve doluluk oranlarının artması nedeniyle fiyatlar yüksek seyrediyor.

Yeni evli bir çift oda artı kahvaltı bir haftalık tatilini en uygun 30 bin liraya yapabilirken, istenilen otele göre fiyatların ucu açık bulunuyor.