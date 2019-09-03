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Düğünlerde konvoy ve ateş açılması Avrupa'da gündeme geldi

Belçika, Hollanda gibi ülkelerde Türklerin düğünlerde konvoy yapıp, havaya ateş açması parlamentoda tartışıldı.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 19:54..
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Düğünlerde konvoy ve ateş açılması Avrupa'da gündeme geldi

Özellikle Afyon-Emirdağ’dan aldığı göçlerle bilinen Belçika’nın Houthalen bölgesinde yaşayan Türkler, ülkenin güvenlik güçlerini alarma geçiren bir olaya imza attı.

DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ

Brüksel kenti yakınlarında bulunan bölgede gerçekleşen Türk düğününe katılanlar, ülkemizde de birçok kazaya sebep olan havaya ateş açma geleneğini sürdürdü.

BELÇİKALILAR PANİKLEDİ

Gelin alma töreni sırasında ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş açan Türkler, bölge sakinlerine panik dolu anlar yaşattı.

Düğünlerde konvoy ve ateş açılması Avrupa'da gündeme geldi

Yaşananlar Belçika'da parlamentonun gündemine geldi. İlk olarak aşırı sağcı Vlaams Belang partisi sosyal medya hesabından olayın görüntüsünü paylaşarak tepkisini dile getirdi. Parlamentodaki tartışmalarda bu olayın ilk olmadığı daha önce de benzer sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

HOLLANDA DA KONVOYDAN DERTLİ

Öte yandan Hollanda'nın ikinci büyük kenti Rotterdam'da da düğün konvoyunu uyaran bir polis memurunun dövülmesi üzerine, belediye Türkiye ve Fas kökenli vatandaşlara bir dizi yasak getirmeye hazırlanıyor.

Düğünlerde konvoy ve ateş açılması Avrupa'da gündeme geldi

BBC Türkçe'nin haberine göre Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, trafikte tehlike yaratan konvoylar ve gece yarılarına kadar süren sokak düğünlerinin önlenmesi konusunda savcılık ve polis yetkilileri ile görüşecek.

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