Dukan Barajı'na Iraklılardan yoğun ilgi

Son 2 haftada etkili yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Dukan Barajı'nın kapakları açıldı. Bölgeyi yakından görmek isteyen vatandaşlar barajın kenarına akın etti.
PİKNİK YAPTILAR
Dukan Barajı'ndaki kapakların açılmasını yakından izlemek isteyen vatandaşlar, barajın kenarında bahar mevsimi havası eşliğinde oluşan güzel doğa manzarasına kayıtsız kalmadı.
Bazı vatandaşlar barajın kenarında piknik yaparken, bazıları da atlara binerek barajın çevresinde gezerek güzel anlar yaşadı.
7 MİLYAR METREKÜP DEPOLAMA KAPASİTESİ
Irak'ın en büyük barajları arasında sayılan ve yaklaşık 7 milyar metreküp su depolama kapasitesine sahip Dukan Barajı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) elektrik ihtiyacının bir kısmını buradan temin ediyor.
Süleymaniye kent merkezinden 60 kilometre mesafede yer alan ve 1959’da inşa edilen Dukan Barajı, 1988'den bu yana ilk defa taşma seviyesine ulaştı.