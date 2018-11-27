Duman'ın yenge savaşı

Grubun solisti Kaan Tangöze'yle evlenen Kıvılcım Ural’la ilgili olarak Duman’ın gitaristi Batuhan Mutlugil’in eşi Leyla Mutlugil, sert açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYLERİ UCUZ"

Mutlugil, sosyal medya hesabına "Biz de evlendik, bir kamera yoktu. Bir gazeteciye haber verilmedi. Karnı ağzında artık magazinlere poz veriyorlar. Ben hayatımda bu kadar rezil insanlar görmedim. Bir insanın her şeyi mi ucuz olur?" yazdı.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi

DUMAN'A KIVILCIM DÜŞTÜ

İkilinin arasındaki bu kavga, ‘Kıvılcım Ural, grubu da dağıtacak’ yorumlarına neden oldu.