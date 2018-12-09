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Dünkü Sarı Yelekliler protestosunda bin gözaltı

Sarı Yelekliler, protesto grubunun 8 Aralık günü düzenlediği eylemlere 125 bin kişi katıldı. Ülke genelinde 118 kişi yaralandı.

İHA | 09.12.2018 - 09:02..
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Fransa çapında gerçekleşen Sarı Yeleklilerin dördüncü büyük eylemlerinde katılım ve gözaltı sayısı artıyor.

974 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ülkede dördüncü büyük Sarı Yelekliler eyleminin son verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Castaner, “Saatler ilerledikçe artmaya devam edecek” dediği gözaltı sayılarını açıkladı. Castaner, son verilere göre Paris’te 617, ülke çapında ise bin kişi gözaltına alındı.

Dünkü Sarı Yelekliler protestosunda bin gözaltı

125 BİN PROTESTOCU EYLEMLERE KATILDI

İçişleri Bakanının verdiği son yaralı sayısına göre, eylemciler tarafında 118, güvenlik güçleri tarafında ise 17 yaralı olduğu öğrenildi. Paris’te 10 binden fazla, ülke çapında ise 125 bin civarında eylemci olduğu bildirildi.

Dünkü Sarı Yelekliler protestosunda bin gözaltı

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