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Dünya Bankası Endonezya'ya yoksulluk kredisi

Endonezya’da yoksulluğun azaltılması için Dünya Bankası, 300 milyon dolarlık krediyi onayladı.

AA | 28.06.2019 - 06:56..
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25,6 milyon Endonezyalı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun onayladığı 300 milyon dolarlık kredi ile ülkedeki 66 binden fazla köyde hizmetlerin iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması amaçlanıyor.

EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKIDA BULUNACAK

Dünya Bankası Endonezya ve Doğu Timor Ülke Direktörü Rodrigo Chaves, yaptığı açıklamada, tahsis edilecek kredinin kırsal bölgede altyapı eksikliği ve gelir eşitsizliğine yapacağı desteğin ekonomik büyümeyi artırma çabalarına da katkıda bulunacağını ifade etti.

Chaves ayrıca Endonezya'da son yıllarda yoksullukla ve gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirtti.

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