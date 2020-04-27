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Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için krediyi onayladı

Dünya Bankası, koronavirüs pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

İHA |
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Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için krediyi onayladı

Dünya Bankası bugün, Türkiye’nin koronavirüs pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlanan Acil Koronavirüs Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı.

Proje, Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonu'nun bir parçasını oluşturuyor.

Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için krediyi onayladı

VAKALARIN TESPİT VE TEDAVİ EDİLMESİ İÇİN DESTEK PAKETİ

Proje, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak ve pandeminin yayılma hızını kesmek ve sağlık sisteminin vakaları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluşuyor.

Ayrıca kredi, 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık bir vadeye sahip.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, kredi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

“Bu finansman, Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek kornavirüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir. Bu proje ile desteklenen önlemlerle insanların hayatlarını kurtarılmasına katkıda bulunacağımızı umut ediyoruz."

Dünya Bankası, önümüzdeki dönemde koronavirüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.

Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için krediyi onayladı

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