Dünya basını Avustralya'ya karşı aldığımız mağlubiyeti manşetlerine taşıdı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan mücadelede daha çok gol arayan taraf ay-yıldızlılar olmasına rağmen Kangurular, Irankunda ve Metcalfe'ın golleriyle üç puanı kaptı.

DÜNYA BASINI MAĞLUBİYETİ MANŞETTEN VERDİ

Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ardından ise aldığımız mağlubiyet, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İşte atılan manşetler...

BBC: TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜ KABUSA DÖNÜŞTÜ

“Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine geri döndü ama bu dönüş tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayan genç yeteneklere sahip olan Türkiye, Avustralya'nın disiplinli ve fiziksel oyununa karşı hiçbir reaksiyon gösteremedi. Hücum hattındaki kopukluk ve savunmanın arkaya atılan tek bir uzun topla (Irankunda'nın golü) çaresiz kalması, turnuva öncesi yaratılan büyük beklentilerin ne kadar kırılgan olduğunu kanıtladı. Türkler adeta 'hoş geldin' partisinde kendi ev sahiplerine boyun eğdi.”

ESPN: TÜRKİYE, TURNUVANIN SERTLİĞİYLE TANIŞTI

“ESPN (ABD): Vancouver'da tam bir taktiksel matador izledik. Türkiye, topa yüzde 72 oranında sahip olarak maçı domine ettiğini düşündü ancak bu sadece bir optik illüzyondan ibaretti. Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, Montella’nın tüm planlarını boşa çıkardı. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi Avrupa'nın elit kulüplerinde parlayan yeteneklerin etrafına örülen katı savunma duvarı bir milim bile esnemedi. Türkler topu ceza sahası çevresinde o kadar yavaş ve amaçsız döndürdüler ki, Socceroos her kaptığı topla ölümcül kontrataklar buldu. Turnuvanın 'gizli favorisi' olarak gösterilen Türkiye, daha ilk virajda gerçek dünya kupası sertliğiyle tanıştı.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MONTELLA İÇİN MACERA KABUSLA BAŞLADI

“Vincenzo Montella için Kuzey Amerika macerası kabusla başladı. İtalyan teknik adamın 'akıcı futbol' felsefesi, Avustralya'nın fiziksel ve atletik duvarına çarparak paramparça oldu. Sahadaki Türk takımı, Juventus'lu Kenan Yıldız ve Inter'li Hakan Çalhanoğlu gibi büyük isimlere sahip olmasına rağmen kolektif bir ruhtan tamamen yoksundu. Topa sahip olma oranındaki ezici üstünlük (%72), tabeladaki sıfırı değiştirmeye yetmedi. İtalya'da iyi tanınan Montella, Serie A'daki en kötü dönemlerini hatırlatan bir üretkenlik krizi yaşadı. Türk basınının bu mağlubiyet sonrası Montella'yı çiğ çiğ yemesi sürpriz olmayacaktır.”

MARCA: TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NA TRAJİK BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

“Marca (İspanya): Real Madrid'in göz bebeği Arda Güler'in liderlik ettiği Türkiye, Dünya Kupası'na trajik bir başlangıç yaptı. Maçın başından itibaren tüm ışıklar Arda'nın üzerindeydi; nitekim Türklerin geliştirdiği her tehlikeli atakta onun sol ayağının izi vardı. Ancak futbol bir takım oyunudur. Avustralya'nın genç kalecisi Patrick Beach hayatının maçını oynarken, Türk forvetler adeta pas pas üstüne yaparak kaleye girmeyi denedi. İspanya'da yarattığı heyecanla bilinen Arda, takım arkadaşlarının durağanlığı arasında tek başına kaldı. Avustralya ise sadece iki kez çok net geldi ve Irankunda ile Metcalfe üzerinden golü bulup partiyi bitirdi.”

KICKER: TÜRKİYE, AVUSTRALYA KARŞISINDA TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI

“Bundesliga patentli isimlerin de yer aldığı Türkiye, Avustralya karşısında tam bir hayal kırıklığıydı. Kağıt üzerinde turnuvanın en heyecan verici jenerasyonlarından birine sahip olan Türk takımı, sahada ne yaptığını bilmeyen bir grup oyuncu topluluğuna dönüştü. Tam 30 şut denemesi yaptılar ancak bu şutların büyük kısmı ceza sahası dışından, çaresizce atılan kör kurşunlardı. Avustralya, turnuvanın en genç ve tecrübesiz kadrolarından biriyle oynadı ancak gösterdikleri taktiksel disiplin, Türkiye'nin milyon avroluk yıldızlarını tamamen komik duruma düşürdü. Türklerin bu savunma zaafıyla gruptan çıkması mucizelere kalabilir.”

DAILY MAIL: MÜTHİŞ TÜRKLER BALONU ERKEN PATLADI

“Daily Mail (İngiltere): Turnuva öncesinde sosyal medyayı ve spor sayfalarını süsleyen 'Müthiş Türkler' balonu Vancouver'da çok erken patladı. İngiltere'de ve Avrupa'da manşetlerden düşmeyen genç yetenekler, Avustralya'nın 'ragbi tarzı' sert ve direkt futbolu karşısında adeta sindi. Türk futbolcuların her hücumda estetik çalımlar denemesi, Avustralya savunması için bir eğlence malzemesine dönüştü. Türkiye pas rekorları kırarken, golleri Socceroos attı. Maç bittiğinde, Türk oyuncuların yüzündeki şaşkınlık ve çaresizlik ifadesi, turnuvanın şu ana kadarki en dramatik görüntüsüydü.”