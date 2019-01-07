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Dünya basınından ana gündem maddeleri

ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinde gündeme getirdiği şartlar ve bağımsızlığını ilan eden Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya’ya karşı elde ettiği zafer, günün öne çıkan konuları arasında.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 12:30..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2000 yılında ABD Savaş Gemisi USS Cole’a düzenlenen saldırının faili, El Kaide lideri Cemal el Bedevi öldürüldüğü açıklaması, WST tarafından manşetten verildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Suriye’deki çekilmeyle ilgili öne sürdüğü  "YPG’lileri korumaya yönelik anlaşma sağlanması” şartları da, gazetenin gündeminde yer aldı.

Dünya basınından ana gündem maddeleri

ABD – THE NEW YORK TIMES

John Bolton’ın yarın gerçekleşecek Türkiye ziyaret öncesinde, Suriye’den çekilme sürecinin koordinasyonunu ele aldığı 'Türkiye'nin Kürtleri koruma güvencesi verme' şartı, NYT tarafından da ana sayfaya taşındı. Gazete, Trump’ın, Çin'de başlayan ekonomik yavaşlamanın ABD için avantaj olduğunu belirttiği ve bu yavaşlama nedeniyle kısıtlanan iş alanlarında yeni olanaklar yaratacağına dair verdiği sözü de ana sayfadan paylaştı.

Dünya basınından ana gündem maddeleri

ABD – FINANCIAL TIMES

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnamenin imzalanmasını, Ukrayna için önemli bir zafer  başlığıyla gündeme getiren Financial Times, ABD-Çin arasındaki devam eden ticaret savaşı müzakerelerini de ana sayfaya taşıdı.

Dünya basınından ana gündem maddeleri

FRANSA – LE FIGARO

Le Figaro, Fransa’nın gündeminden düşmeyen Sarı Yelekliler protestolarında, devam eden şiddetli eylemlerden ve sert müdahalelerden bahsederek, güvenlik birimlerinin kontrol altına alınmaya çalışılmasını manşete taşıdı.

Dünya basınından ana gündem maddeleri

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

The Guardian’ın gündeminde, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda AB'den anlaşmalı ayrılmanın tehlikeye girebileceği uyarısı yer alırdı. The Guardian May’in bu açıklamasını “Başbakan, AB’den yardım dileniyor” açısıyla ana sayfasına taşıdı.

Dünya basınından ana gündem maddeleri

İRAN – IRAN DAILY

İran Daily’nin gündeminde ise, AB’yi ABD’nin yaptırımlarını aşmak için bir ödeme mekanizması oluşturmadığı gerekçesiyle eleştiren İran hükümeti vardı.

Dünya basınından ana gündem maddeleri

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