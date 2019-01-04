Dünya basınından gazete manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

ABD’de, perşembe günü Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturan Nancy Pelosi'nin önderliğinde çıkarılan yasama paketinde, Trump'ın "Meksika'ya duvar" planının yer bulmaması, Wall Street Journal’ın manşetine taşındı. Yeni iPhone modellerinde istediği satış grafiğini yakalayamadığı için ciro beklentisini son 20 yılda ilk kez aşağı çeken Apple’ın, borsada tarihinin en kötü günlerinden birini yaşaması haberi de, gazetenin gündemde tuttuğu konulardan oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

NYT’ın gündeminde de Demokratların, Trump’ın duvar tasarısını yasama paketine almamaları vardı. Apple hisselerinin düşüşünün borsadaki yavaşlama ve gerilemeye etkisinin de ele alındığı gazetenin gündemindeki diğer konularsa yine federal hükümet kapanışının iş piyasalarına etkisi ve yatırıcımcıların attığı geri adımlar vardı.

ABD – FINANCIAL TIMES

Apple'dan gelen kâr uyarısının, yavaşlayan küresel büyümeye ve zayıf bilançolara yönelik endişeleri artırması ve bu durumun Asya piyasalarında yarattığı panik, Financial Times’ın ana sayfasınında yer bulurken, ABD merkezli ilaç şirketi Bristol-Myers Squibb’in, ABD'li ilaç şirketi Celgene'i 74 milyar dolara satın alması, gündemdeki yerini korudu.

ALMANYA – DER TAGESSPIEGEL

Alman gazete, Çin’in Ay’a indirdiği uzay aracını temele alarak, uzay aracının yapacağı düşük yer çekimi ortamında bitki gelişimi imkanı ve kutup dairesinde su vb. kaynakların incelemelerine odaklandı.

FRANSA – LE MONDE

Le Monde’un gündeminde de Çin uzay aracının Ay'ın karanlık yüzüne iniş yaparak bir ilke imza atması yer aldı. Görevin tamamlanmasıyla birlikte Ay araştırmalarında yeni bir dönemin başlayacağının ifade edildiği haberin yanı sıra, Fransa'da zamlara ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler hareketi sonrası zor duruma düşen Macron’un önündeki seçeneklerin ne olabileceğinin değerlendirildiği bir yazı da gündeme alındı.

İSPANYA – EL PAIS

İspanyol El Pais’nin manşet konusu da, Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin önderliğinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu resmen ele geçiren Demokrat Parti’nin Trump’ın Meksika duvarı tasarısını engellemesi oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Güvenlik güçlerinin, olası bir Brexit sorununda Kuzey İrlanda’da çıkabilecek bir ayaklanma ihtimaline yönelik 1000 polis memuru görevlendirmesi, The Guardian’ın manşetindeydi. Çin'e ait 'Chang'e 4' adlı uzay aracının, Ay'ın güney kutbundaki 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilk gerçekleştirmesi de gündemdeydi.