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Dünya genelinde 330 bin kişi koronayı yendi

Dünya genelinde koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti.

AA |
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Dünya genelinde 330 bin kişi koronayı yendi

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da giderek artıyor.

330 BİN 203 KİŞİ HASTALIĞI ATLATTI

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 330 bin 203 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

EN FAZLA İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI ÇİNDE

Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (48 bin 21), Almanya (46 bin 300), İran (29 bin 812), İtalya (26 bin 491), ABD (22 bin 828) ve Fransa (21 bin 254) oldu.

1 MİLYON 99 BİN 78 KİŞİ TEDAVİ ATLINDA

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan koronavirüs, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, 88 bin 450 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

Dünya genelinde 330 bin kişi koronayı yendi

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