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Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 1 milyon 501 bin 62'ye yükseldi.

AA |
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Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı

Çin'in  Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Koronavirüs salgını ortaya çıktığı Çin'de ve Güney Kore'de büyük oranda kontrol altına alınırken, dünyanın geri kalanında yayılmayı sürdürüyor.

VAKALAR 1.5 MİLYONU AŞTI

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bin 62'ye ulaştı.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı

EN ÇOK VAKA ABD'DE

En çok vaka görülen ülke 422 bin 800 ile ABD olurken, onu 146 bin 690 vakayla İspanya, 139 bin 422 ile İtalya, 112 bin 950 ile Fransa ve 111 bin 779 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 802 vaka kayda geçti.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

İran (64 bin 586), İngiltere (60 bin 733), Türkiye (38 bin 226), Belçika (23 bin 403), İsviçre (23 bin 248), Hollanda (20 bin 549), Kanada (19 bin 195), Brezilya (15 bin 927), Portekiz (13 bin 141), Avusturya (12 bin 941) ve Güney Kore (10 bin 384).

DÜNYA GENELİNDE 87 BİN 830 KİŞİ ÖLDÜ

Salgın nedeniyle dünya genelinde 87 bin 830 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 319 bin 214 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 94 bin 18 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı

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