Dünya genelinde koronadan 20 bin 494 kişi öldü

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde can kayıpları ve vakalar durdurulamıyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Koronavirüs yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.

SALGININ ORTAYA ÇIKTIĞI ÇİN İSE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Koronavirüs salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.

VİRÜS ŞU ANA DEK 200 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.