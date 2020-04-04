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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 60 bini aştı.

AA |
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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 113'e, vaka sayısı ise 1 milyon 130 bin 114'e ulaştı.

Bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği, İtalya'da yaşandı.

İSPANYA, ABD VE FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bu ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 326 ölümle 7. sırada yer aldı.

Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 60 bini aştı

1000'DEN FAZLA CAN KAYBININ KAYITLARA GEÇTİĞİ ÜLKELER

Koronavirüs kaynaklı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya "1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler" oldu.

200 ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve ölümleri durdurarak vakaları kontrol altına alan Çin’de salgın süresinde aktif görev yapmış doktor Gao, en büyük hatanın maske takmamak olduğunu söyledi.
İran'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 452'ye çıktı
İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 artarak, 3 bin 452'ye yükseldi.
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak, 11 bin 744'e çıktı.
Maske kullanımının önemini anlatan video
Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından biri olan maske için hazırlanan video, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
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