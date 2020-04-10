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Dünya genelinde koronayı yenenlerin sayısı 350 bini geçti

Dünyada koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı.

AA |
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Dünya genelinde koronayı yenenlerin sayısı 350 bini geçti

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artarken, aynı zamanda virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da hızlı bir şekilde artış gösteriyor.

353 BİN 138 KİŞİ KORONAYI YENDİ

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 353 bin 138 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

EN FAZLA İYİLEŞEN ÇİN'DE

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görülürken, ülkedeki 77 bin 370 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla İspanya (52 bin 165), Almanya (50 bin 557), İran (32 bin 309), İtalya (28 bin 470), ABD (24 bin 961) ve Fransa (23 bin 206) oldu.

VİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 90 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 589 bin 16'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 94 bin 946 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronayı yenenlerin sayısı 350 bini geçti

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