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Dünya gündeminde yeni hafta

İsrail'de yarın gerçekleşecek genel seçimlerde Netanyahu'nun üstünlüğüne yönelik çıkarımlar, çoğu gazetenin ana gündem konusu olurken, ABD İç Güvenlik Bakanı'nın istifası da öne çıkan başlıklardandı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 12:14..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Afrika’da bulunan Ruanda Cumhuriyeti’nde, 1994 yılında, çoğunluğu Tutsi Hutular’dan oluşan 800 bin kişinin katledildiği soykırımın 25’inci yılında yapılan anma törenleri, WSJ’ın ana gündem konusu oldu. İsrail’de yarın yapılacak seçimlere de ana sayfasında yer veren gazete, 13 yıldır iktidarda olan Başbakan Netanyahu’nun yeniden seçilme ihtimalinin kuvvetli olduğuna da değindi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in görevinden istifa ettiğini açıklaması da, gazetenin manşetinde yer alan başlıklardan oldu.

Dünya gündeminde yeni hafta

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in, Trump'la yaşadığı anlaşmazlık üzerine istifasını sunması, NYT'ın da gündemindeydi. Nielsen, Trump'un Meksika duvarı gibi tartışmalı sınır politikalarına güçlü şekilde verdiği destekle tanınıyordu ve bu nedenle bazı Trump karşıtlarının eleştirilerini alıyordu. Genel seçimlere hazırlanan İsrail’de, Başbakan Netanyahu’nun seçim vaadi olarak öne sürdüğü tartışmalı “Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’e ilhak etme” planı, NTY’ın gündemindeydi.

Dünya gündeminde yeni hafta

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Libya’nın doğusunu kontrol eden ve eski general Halife Haftar’a bağlı ‘Libya Ulusal Ordusu’nun başkent Trablus’a ilerlemesi, FT’ın gündemindeydi. ABD’li Wells Fargo bankasının en büyük hissedarı Warren Buffett’ın, yeni CEO’nun Wall Street piyasası dışında aranması gerektiğine yönelik görüşleri de, gazetenin ana sayfasından duyuruldu.

Dünya gündeminde yeni hafta

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiliz kabinesinin, ertelenen Brexit süreci nedeniyle Başbakan May’e yönelik öfkesini gittikçe artması, The Guardian’ın manşet konusu oldu.

Dünya gündeminde yeni hafta

 

FRANSA – LE FIGARO

Fransız şirketlerin, sert bir Brexit için hazırlıklarını tamamlayarak KOBİ oluşumlarını örgütlemesi, Fransız gazetenin ana sayfasında yer aldı.

Dünya gündeminde yeni hafta

 

İRAN – IRAN DAILY

İran’ın Irak’la olan ticaret ilişkilerini merkeze taşıyan gazete, İran’ın ihracat gelirini iki yıl içinde 20 milyar dolara çıkarma hedefine yer verdi. Gazetenin gündemindeki diğer bir konu ise Türkiye’de devam eden oy sayım süreci oldu.

Dünya gündeminde yeni hafta

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