Dünya hantavirüs vakalarını konuşuyor: İşte son durum

Dünya yeni bir tehlike ile karşı karşıya...

3 yıl 1 ay 24 gün süren resmi küresel COVID-19 pandemisinin ardından yeni bir virüs gündeme geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.

GEMİDE VİRÜS PANİĞİ

MV Hondius adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.

Arjantin'den Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcularda virüse rastlandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Virüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İlk olarak Hollandalı bir erkek yolcunun 11 Nisan’da hayatını kaybettiği öğrenilirken yolcunun cenazesinin günlerce gemide kaldığı belirtildi.

Daha sonra karaya çıkarılan eşinin de uçuş sırasında fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gemide bulunan Almanya vatandaşı bir yolcu da 2 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

8 VAKADAN 5'İ DOĞRULANDI

Öte yandan bugün yapılan açıklamada MV Hondius yolcu gemisinden bildirilen sekiz şüpheli Hantavirüs vakasından beşi doğrulandı.

GEMİDE TÜRK YOUTUBER RUHİ ÇENET DE VAR

Gemideki 147 yolcu arasında Ünlü YouTuber Ruhi Çenet ve bir başka Türk çiftin de bulunduğu açıklandı.

Ruhi Çenet, Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların olduğu gemide günlerce seyahat ettiğini "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!" sözleriyle açıkladı.

HOLLANDA'DA BİR KİŞİ KARANTİNA ALTINA ALINDI

Hollanda merkezli havayolu şirketinde görevli bir kabin memurunun, hantavirüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam'da tedavi altına alındığı bildirildi.

Kabin memurunun, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da uçağa binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçuşa kabul edilmeyen 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas kurduğu tespit edildi.

DSÖ, 'SALGIN RİSKİ DÜŞÜK' DEDİ

DSÖ Genel Direktöri Tedros Ghebreyesus, salgının genel halk sağlığı tehdidinin düşük olduğunu belirtti.

DSÖ'nün diğer hastalarla ilgili raporlardan haberdar olduğunu söyleyen Ghebreyesus, virüsün uzun kuluçka süresi nedeniyle daha fazla vaka olabileceğini ifade etti.

DSÖ, sağlık önlemleri uygulanırsa hantavirüs salgınının 'sınırlı' kalacağını öngörüyor.

"BU VİRÜSÜ BİLİYORUZ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde görev yapan Dr. Maria Van Kerkhove, insanların endişelerini gidermek adına ABD merkezli Fox News kanalına konuştu.

Bunun koronavirüsten çok daha farklı bir virüs olduğunu söyleyen Kerkhove, "Bu virüsü biliyoruz. Hantavirüsler oldukça uzun zamandır var... Bu COVID benzeri bir pandeminin başlangıcı değil, bir gemide gördüğümüz bir salgın, kapalı bir alan var, şu ana kadar 5 doğrulanmış vakamız var." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 1997'DE GÖRÜLDÜ

Hantavirüs'ün Türkiye ile ilk tanışma yılı 2009 yılı olarak biliniyor.

Türkiye’de ilk kez 2009 yılında görülen hantavirüs vakaları için şu an için yeni bir pandemi ihtimali öngörülmese de yetkililer, riskin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

VİRÜS HAKKINDA NELER BİLİNİYOR

Adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler, tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini tanımlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre 20'den fazla farklı virüs türü bulunurken bunların neredeyse tamamının, genellikle sıçan ve fareler olmak üzere kemirgenlerden, kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Adını Latin Amerika'daki And dağlarından alan And virüsü çoğunlukla Arjantin ve Şili'de bulunuyor.

HANGİ YOLLARLA BULAŞIYOR

Hantavirüs, çoğunlukla fare ve sıçan gibi kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor.

Virüsü taşıyan kemirgenler hastalık belirtisi göstermese de çevreyi enfekte edebiliyor.

Uzmanlara göre bulaşın en yaygın yolu, bu canlıların çıkartılarıyla kirlenen havanın solunması.

İnsanlar arasında temas yoluyla yayılmayan virüsün, kemirgen ısırığıyla bulaşması ise oldukça nadir görülüyor.

Araştırmalar, kan nakliyle bulaş riskinin de bulunmadığını ortaya koyuyor.

Kedi, köpek veya çiftlik hayvanları virüsü taşımıyor ancak kemirgenlerle temas etmeleri halinde dolaylı olarak bulaşa aracılık edebiliyorlar.

KULUÇKA SÜRESİ

Hantavirüsün kuluçka süresi genellikle 1 ila 6 hafta (7-42 gün) arasında değişmekle birlikte, ortalama 2-3 hafta sürüyor.

Bazı durumlarda bu süre 8 haftaya kadar uzayabilirken belirtilerin genellikle ateş, kas ağrısı ve yorgunluk ile başladığı aktarılıyor.

ÖNE ÇIKAN BELİRTİLER

Virüs, iki ciddi hastalığa neden olabilirken bunlardan ilki olan Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS), başlangıçta ateş, halsizlik ve kas ağrılarıyla ortaya çıkıyor.

İlerleyen süreçte baş dönmesi, karın rahatsızlıkları ve özellikle ciddi solunum sorunları görülebiliyor.

Ölüm oranı yüzde 20 ila 40 arasında değişen hastalığın belirtileri, virüs kapıldıktan sonra 1 ila 8 hafta içinde ortaya çıkabiliyor.

Diğer hastalık ise böbrek sendromlu hemorajik ateş (HFRS) bilinirken ilk etapta grip benzeri belirtiler gösteren hastalık, ilerleyen dönemde böbrek yetmezliği, iç kanama ve düşük tansiyon gibi ağır tablolara yol açabiliyor.

BELİRLİ BİR TEDAVİSİ YOK

Hantavirüs enfeksiyonlarına karşı özel bir tedavi bulunmuyor.

Uzmanlar, hastalara genellikle oksijen desteği, antiviral ilaçlar ve gerekli durumlarda diyaliz gibi destekleyici tedaviler uygulanmasını öneriyor.

Durumu ağırlaşan hastaların yoğun bakımda takip edilmesi, bazı vakalarda ise solunum cihazına bağlanması gerekebiliyor.

Yetkililer, virüsten korunmak için kemirgenlerle temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Özellikle bodrum ve çatı katı gibi alanlardaki giriş noktalarının kapatılması, kemirgen dışkıları temizlenirken ise koruyucu ekipman kullanılması öneriliyor.

HANTAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR

Hantavirüs vakaları dünyada farklı bölgelerde görülse de özellikle Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde daha yaygın olarak rapor ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre virüs en çok kemirgenlerle temasın yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıkıyor.

Hantavirüs vakalarının görüldüğü başlıca ülkeler şunlar:

Çin

Güney Kore

Amerika Birleşik Devletleri

Arjantin

Şili

Brezilya

Bolivya

Paraguay

Panama

Uruguay

Finlandiya

Almanya

Fransa

Rusya

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ

2026 yılında Türkiye'de herhangi bir hantavirüs kaynaklı vaka açıklaması yapılmadı.