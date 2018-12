Dünya manşetlerinde bugün

İSRAİL – THE JERUSALEM POST

İsrailli gazete, İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin aldığı erken seçim kararı sonrasında ortaya atılan Netanyahu’nun ne olursa olsun koltuğunda kalacağı iddiaları yalanlayan Likud Partisi’nin söylemlerini manşetten verdi. Gazetenin gündemindeki diğer konu ise İsrail ile Suudi Arabistan'ın, Türkiye'ye karşı iş birliği yapabilmek adına aradaki gerilimi kullandığını ve bu gerilimden memnuniyet duyduğunu itiraf etmesi oldu.

AMERİKA – THE NEW YORK TIMES

The New York Tımes, Trump’ın Irak’taki Amerikan üsleri ziyaretinde yaptığı Suriye açıklamalarını manşete taşıdı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararının, verilebilecek en doğru karar olduğunu askerlere bir kez daha yineleyen Trump’ın sözlerinin yanı sıra, Wall Street’in aksi yöndeki algı çalışmalarına rağmen ABD’nin aralık ayı boyunca düşüş gösteren ekonomik ivmesi ve dalgalanan piyasalar, New York Valisi’nin Demokratlarla yürüttüğü kapalı oda görüşmeleri ve ülkenin sağlık sistemindeki bozukluklar da ele alınan konular arasında oldu.

AMERİKA – THE WALL STREET JOURNAL

WSJ’nin gündeminde, Trump’ın Irak üsleri ziyareti, “askerlere moral” yaklaşımıyla ele alınırken, Amerikan ekonomisin ileri gelen isimlerinin Suudilerle devam eden güçlü ticaret ağları, Trump’ın izlediği ekonomik politika ve borsadaki düşüş, manşetten verilen diğer konulardandı.

ALMANYA – DAS BILD

ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak ziyareti dönüşü, Almanya’nın Ramstein kasabasındaki Amerikan üssüne yaptığı ziyaret manşetten verildi. Bu ziyaret, Trump’ın yakın bir zamanda verimli bir Almanya ziyareti yapacağı şeklinde yorumlandı.

İNGİLTERE – THE TIMES

Savunma Bakanlığının Çinli firmaların teknoloji casusluğuna karşı uyarısı manşetten verilirken, Birleşik Krallık’taki ebeveynlerin önde gelen devlet okulları yarışı da üst sırada yer aldı.

İRAN – IRAN DAILY

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, komşu devletlerle olan politikasını stratejik ilişkilere dayandırmanın önceliği olduğunu ifade ettiği açıklamaları, gazetenin ana gündemini oluşturdu. Birleşmiş Milletler heyetinin Yemen’deki katliamı incelemeleri, İran’ın yabancı alıcılara yapacağı petrol satışları ve Taliban’la yapılacak barış görüşmeleri de ana sayfadan verilen diğer konulardan.

FRANSA – LE MONDE

Avrupa’nın önde gelen siyasi partilerin oy oranındaki azalmaların, hükümetlerdeki yönetim açığı artırmaları Le Monde tarafından manşete taşındı. Eski cumhurbaşkanı Sarkozy ile olan yakınlığıyla bilinen eski çalışma bakanı Xavier Bertrand’ın siyasi grafiğindeki yükseliş de gündemde üst sıralarda yer aldı.