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Dünya manşetlerinde hafta sonu

Özgür Suriye Ordusu'nun Münbiç hazırlığı dış basının ana gündemini oluştururken, Trump'ın Meksika sınırı hakkındaki açıklamaları ve İsrailli yazar Amos Oz'un ölümü, üst sıralarda yer alan konulardandı

Özel Haber | 29.12.2018 - 12:35..
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FRANSA – LE FIGARO

Geçtiğimiz hafta boyunca Fransız basının gündeminden düşmeyen Macron’un özel korumasının diplomatik paaport krizi, bugün de ana başlıklardan oldu. Trump’ın Suriye ve Meksika sınırı açıklamaları, Sarı Yelekliler eylemleri sonrası Fransa’nın ekonomik dalgalanması da gündeme yansıyan konulardan oldu.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

AMERİKA – THE NEW YORK TIMES

Suriye'de yaşayan Kürtlerin, bölgeden çekilmeye hazırlanan ABD'nin onlara ihanet ettiğini belirterek Esad hükümetinden yardım istemesini NYT baş sayfadan duyurdu. Kongre’nin planlanan Meksika sınırı duvarına ödenek ayırmaması halinde sınırı kapatmakla tehdit eden Trump’ın açıklamaları ve İsrail'in dünya çapında en çok tanınan ve okunan yazarlarından Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetmesi, öne öıkan diğer konularda oldu.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

AMERİKA – WALL STREET JOURNAL

ABD borsasında üç haftadır devam eden dalgalanmaları  ve keskin düşüşleri, “Piyasadaki olağanüstü ani dalgalanmaların ardında ne var?” başlığıyla gündeme taşıyan WSJ, Wells Fargo & Co., şirketinin sahte hesap skandalı sonrasında zarar ettirdiği müşterilerine ödeyeceği 575 milyon dolarlık tazminatı ve Çinli bilim insanlarının, kanser hastalarının tedavisi için geliştirdikleri DNA düzenleyici araç, gazetenin yer verdiği diğer konular arasında oldu.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

ALMANYA – DIE WELT

Amos Oz ismiyle tanınan ünlü İsrailli yazar Amos Klausner’in kanser yüzünden 79 yaşında hayatını kaybetmesi gazetenin gündemde öne çıkan haberi oldu. İsrail-Filistin süreci üstüne sunduğu barışçıl çözüm önerileri ve pozitif demeçleriyle tanınan yazarın ölüm haberinin yanı sıra Trump’ın Meksika sınırı söylemleri, Die Welt’in kapağında yer verdiği diğer konulardan oldu.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

İNGİLTERE – THE TIMES

The Times, İngiltere’de patlak veren 50 yaş üstü hastalarda uyuşturucu özellikli ilaç kullanımı sorununu, cumartesi günkü manşetine taşıdı. ABD kuvvetlerinin bölgeden çekilmeye başlaması sonrasında Türkiye’nin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Münbiç’e girme hazırlıklarının tamamlanması da Times’ın ele aldığı konulardan oldu.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere İçişleri Bakanı’nın Manş Denizi’nde giderek artan mülteci akımına karşı Fransız mevkidaşını müzakereye çağırması, The Guardian’ın manşetindeydi. ABD kuvvetlerinin çekilmeye başlaması sonrasında Özgür Suriye Ordusu’nun bölgeye girmesi, Esad rejim güçlerinin bölgeye “olası bir Türkiye tehdidine karşı” asker sevkiyatı yapmasını da taraflı bir şekilde gündeme yansıtan gazetenin diğer başlıkları arasında yer aldı.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

İRAN – IRAN DAILY

Irak Devlet Başkanı Barham Ahmed Salih’in, elektrik ve su başta olmak üzere tüm alanlarda İran ile işbirliğinin genişletilmesi çağrısı, Trump’ın Meksika sınırını kapatma tehditleri ve Esad rejim güçlerinin Münbiç’e girerek bölgeye rejim bayraklarını dikmesi, Iran Daily’nin gündemindeydi.

Dünya manşetlerinde hafta sonu

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