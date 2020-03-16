taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3415
Euro
7.07
Altın
1545.53
Borsa
95605.22
Gram Altın
314.892
Bitcoin
34807.2

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva

Dünya Müslüman Alimleri Birliği, yeni tip koronavirüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" yönünde fetva yayınladı.

AA | 16.03.2020 - 09:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olduğu, toplanma alanlarının da salgının bulaşması için potansiyel bir alan oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" gerektiği ifade edildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva

"İYİLİK EDİN"

Fetvada, "Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever." ayeti hatırlatılarak, bunun insanların yok olmaya maruz kalmasına engel olmak anlamına geldiği bildirildi.

HZ. MUHAMMED'İN HADİSİ

Hz. Muhammed'in de "Ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır." hadisine dikkatin çekildiği açıklamada, kişinin kendisine ve bir başkasına herhangi bir zarar vermeye sebep olmaktan uzak durmasının önemine işaret edildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva

CEMAATLE KILMAK ZORUNLU DEĞİL

Açıklamada, insanlara virüsün geçme tehlikesi olasılığından dolayı cuma ve namazların cemaatle kılınmasının şeri olarak gerekmediği ve bunun caiz de olmadığı vurgulandı. Mısır'daki Ezher Büyük Alimler Heyeti'nin verdiği fetvada da cuma namazları ve cemaatle namaz kılmanın askıya alınmasının caiz olduğu aktarıldı.

"NAMAZLARI EVLERİNİZDE KILIN"

Heyet, "Mescitlerde ezanların okunmasının vacip olduğu ve bununla birlikte, her ezanda 'namazları evlerinizde kılın' hatırlatmasının yapılması" gerektiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Bakan Albayrak koronaya karşı alınan tedbirleri açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Koronavirüs ile olduğu gibi ekonomik etkileriyle mücadelede de sorun küresel, mücadele ulusaldır."
Siyasi partilerin grup toplantıları iptal edildi
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siyasi partiler bu haftaki grup toplantılarını iptal etme kararı aldı. Partiler anlaşırsa Meclis de toplanmayacak.
Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yüzde 30'a düştü
Büyükşehirde salgın etkisini gösterirken özellikle İstanbul'da, trafik hala yüzde 50 seviyelerinde...
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Koronavirüs salgınının tespit edilmesinin ardından alınan önlemlerin kademeli olarak artırıldığı Türkiye'de, son 24 saatte de salgınla ilgili yaşanan önemli gelişmeler..
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
739
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
66
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
154
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
23
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
19
Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor
Koronavirüs, Latin Amerika'da da yayılıyor
9
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir