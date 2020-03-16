Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden fetva

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına enfekte olmuş kişilerle aynı ortamda bulunmanın ve onlara temas etmenin virüsün bulaşmasına neden olduğu, toplanma alanlarının da salgının bulaşması için potansiyel bir alan oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar "cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması" gerektiği ifade edildi.

"İYİLİK EDİN"

Fetvada, "Allah yolunda harcama yapın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever." ayeti hatırlatılarak, bunun insanların yok olmaya maruz kalmasına engel olmak anlamına geldiği bildirildi.

HZ. MUHAMMED'İN HADİSİ

Hz. Muhammed'in de "Ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır." hadisine dikkatin çekildiği açıklamada, kişinin kendisine ve bir başkasına herhangi bir zarar vermeye sebep olmaktan uzak durmasının önemine işaret edildi.

CEMAATLE KILMAK ZORUNLU DEĞİL

Açıklamada, insanlara virüsün geçme tehlikesi olasılığından dolayı cuma ve namazların cemaatle kılınmasının şeri olarak gerekmediği ve bunun caiz de olmadığı vurgulandı. Mısır'daki Ezher Büyük Alimler Heyeti'nin verdiği fetvada da cuma namazları ve cemaatle namaz kılmanın askıya alınmasının caiz olduğu aktarıldı.

"NAMAZLARI EVLERİNİZDE KILIN"

Heyet, "Mescitlerde ezanların okunmasının vacip olduğu ve bununla birlikte, her ezanda 'namazları evlerinizde kılın' hatırlatmasının yapılması" gerektiğini ifade etti.