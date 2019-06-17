Dünya nüfusunun yarısından fazlası internet kullanıyor

Son yıllarda akıllı telefonların da bir hayli gelişmesiyle internet kullanıcı sayısında ciddi artış yaşanıyor. Dünya genelinde her ne kadar internetin ulaşmadığı bazı bölgeler olsa da interneti kullananların sayısı her geçen gün daha da artıyor. Özellikle SpaceX'in 'Starlink' adını verdiği internet uyduları projesiyle bu sayının daha da artması bekleniyor.

EN FAZLA İNTERNET KULLANICISI ÇİN'DE

BOND İnternet Trendleri Raporu'na göre internet kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarla dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor. En fazla internet kullanıcısının bulunduğu ülke Çin olurken, bu ülkeyi, Hindistan ve ABD takip ettti.

TÜRKİYE 15. SIRADA

Türkiye, internet kullanıcı sayısı açısından 15'inci sırada yer aldı. Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da benzer yönelimlerin izlenmesine yol açıyor

SOSYAL MEDYA KULLANIMI AZALIYOR

Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da kullanıcıların davranışlarını etkiliyor. Öte yandan internet kullanımı küresel inovasyon ve rekabet ürünlerin geliştirilmesine de imkan tanıyor.

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