Dünya rekoru için 5 bin kişiyle horon hazırlığı

Türk halk kültürünün en güçlü simgelerinden horon, büyük bir organizasyonla dünya gündemine taşınmaya hazırlanıyor. İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte binlerce kişinin aynı anda horon oynamasıyla Guinness benzeri bir dünya rekoru hedefleniyor.

5 BİN KİŞİLİK DEV ORGANİZASYON

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından planlanan etkinlikte, 5 bin kostümlü gönüllü halk oyunu oyuncusu sahaya çıkacak. Aynı anda horon oynanarak hem görsel bir şölen oluşturulması hem de kültürel bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonun 28 Haziran’da İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirileceği belirtilirken, hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğü aktarıldı.

AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASIN TANITILMASI

Etkinliğin yalnızca bir rekor denemesi olmadığı, aynı zamanda Türk halk oyunlarının tanıtımı ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması amacı taşıdığı vurgulandı. Horonun Karadeniz kültüründeki yeri, etkinliğin ana teması olarak öne çıkıyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, halk oyunlarının bir eğlenceden öte milletin ortak hafızası olduğunu belirterek kültürel mirasın korunması gerektiğini ifade etti.

“HORON, ZEYBEK VE HALAY BU MİLLETİN ORTAK RUHUDUR”

Güler açıklamasında horon, zeybek ve halayın yalnızca bir oyun değil, tarihsel ve kültürel bir kimlik taşıdığına dikkat çekti. Bu değerlerin birlik ve kardeşlik duygusunu yansıttığını belirtti.

KÜLTÜR VURGUSU VE ULUSLARARASI MESAJ

Güler ayrıca kültürel değerlerin uluslararası alanda doğru temsil edilmesinin önemine değindi. Türk halk oyunlarının farklı coğrafyalarda benzer adlarla anılmasına yönelik tartışmalara da dikkat çekerek, kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe 7’den 70’e tüm vatandaşların davet edildiği belirtilirken, organizasyonun hem Türkiye’de hem de dünyada büyük ilgi görmesi bekleniyor.