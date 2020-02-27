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Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu

Adım adım tüm dünyaya yayılarak can almayı sürdüren koronavirüs, 2 bin 801 kişinin ölümüne neden oldu.

AA | 27.02.2020 - 10:01..
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti.

Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu

NEREDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 801 kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu

Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu

DÜNYA ÜZERİNDE 82 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu


"Güney Kore 1595, Japonya 894, İtalya 447, İran 139, Singapur 93, ABD 60, Tayland 40, Bahreyn 33, Kuveyt 26, Avustralya 23, Malezya 22, Almanya 21, Fransa 17, Vietnam 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, İspanya 12, Kanada 12, Irak 5, Rusya 5, Umman 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, İsrail 2, Avusturya 2, Pakistan 2, Lübnan 2, İsveç 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsviçre 1, Mısır 1, Afganistan 1, Yunanistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Romanya 1, Norveç 1."

Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu


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