1 ay oldu! İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 10 bini aştı 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede can kaybının 10 bin 22'ye ulaştığı belirtildi.