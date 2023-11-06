1 ay oldu! İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 10 bini aştı 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, Gazze Şeridi'nde can kaybı giderek artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede can kaybının 10 bin 22'ye ulaştığı belirtildi.

AA

İsrail-Filistin savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Sivillerin acımasızca katledildiği bölgede, İsrail ordusu saldırılarını gece-gündüz demeden sürdürüyor.

1 milyonu aşkın Gazzeli yerinden oldu

Öyle ki havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda hastane ve camiler sıkça hedef oluyor.

Bombardıman altındaki Gazze halkı, çareyi bölgeden ayrılmakta buldu ve bu zamana kadar 1 milyondan fazla kişi Gazze’den ayrıldı.

Can kaybı 10 bin 22

Savaşın 1'inci ayında ise acı bilanço açıklandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybının 10 bin 22 olduğunu duyurdu.

Ölenlerin 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i ise kadın...

3 hastane daha hedef oldu

Öte yandan Bakanlık bir yeni saldırıya daha paylaştı.

İsrail ordusu, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Hastanesi, Ruh Sağlığı Hastanesi ve Göz Hastanesini hedef aldı.

Bölgenin tek psikiyatri hastanesinin büyük bir kısmı hasar gördü.

Hastanenin güneş paneli vuruldu

Gün içinde İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne ait binanın çatısında bulunan güneş panellerini de vurdu. Saldırıda, çatıdaki çok sayıda güneş paneli hasar gördü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)