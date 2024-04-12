10 milyon yen değerinde! Japonya'da altın çay kasesini çaldılar

Japonya'da yaklaşık 10 milyon yen (65 bin dolar) değerindeki saf altın çay kasesi çalındı.
Hırsızlık, başkent Tokyo'daki Takashimaya alışveriş merkezinde yaşandı.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Nihombaşi bölgesindeki ünlü alışveriş merkezinde hırsızlık olayı kayıtlara geçti.
Saf altın çay kasesi çalındı
Binanın 8. katında promosyon ürünlerinin sergilendiği vitrinden, 10 milyon yen değerinde saf altın çay kasesi çalındı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden, 20'li ya da 30'lu yaşlarında bir kişinin, önceden kilitlenmediği anlaşılan vitrinden kaseyi alarak sırt çantasına koyduğu tespit edildi.
Şüpheli tanımlandı
İhbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin güneş gözlüğü taktığını, gri tişört ve siyah pantolon giydiğini belirledi.
Promosyon ürünleri için düzenlenen etkinlikte güvenlik görevlileri bulunmasına rağmen, olayın ardından ilk 20 dakika içinde hırsızlığın tespit edilemediği bildirildi.
Şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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