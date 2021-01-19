108 yaşındaki İtalyan, koronavirüs aşısı yaptırdı

İtalya'da yaşayan ve daha önce virüsü atlatan Fatima Negrini'ye aşı uygulandı.

Dünyanın en yaşlı insanlarından İtalya'da yaşayan 108 yaşındaki Fatima Negrini, koronavirüs aşısı oldu.

3 Haziran'da 109 yaşına girecek olan Negrini'ye, Milano kentindeki bakım evinde aşı yapıldı.

"HALA YAPACAK İŞLERİM VAR"

Daha önce koronavirüse yakalanan Negrini'nin, hastalığı atlatmayı başardığı belirtildi.

Birinci Dünya Savaşı başlamadan 2 yıl önce dünyaya gelen Negrini, virüsü yenmesiyle ilgili olarak, "Tanrı beni unuttu. Tekerlekli sandalyede olsam bile hala yapacak işlerim var." dedi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Koronavirüs aşılamasına 27 Aralık'ta başlanan İtalya'da şimdiye kadar aşı uygulanan kişi sayısı 1.15 milyona ulaştı.