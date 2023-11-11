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11 Arap ülkesinin İsrail'e ambargo talebini 4 Arap ülkesi reddetti

11 Arap ülkesinin İsrail'e ambargo talebini 4 Arap ülkesi reddetti İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze için toplandığı zirvede Arap ülkeleri, İsrail'e 1967'deki gibi geniş bir ambargo uygulanması talebi konusunda anlaşamadı.