11 Arap ülkesinin İsrail'e ambargo talebini 4 Arap ülkesi reddetti
ensonhaber.com

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'yi 35 gündür bombalıyor.

Adeta soykırımın yaşandığı İsrail saldırılarının durması için, İslam ülkeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Arap ülkelerinden İsrail'e karşı 5 yaptırım önerisi

Sivil kayıpları durdurmak ve bölgede iki devletli bir çözüm için harekete geçmek isteyen 11 Arap ülkesi, İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisinde bulundu.

İsrail'e yönelik 1967'de Arap ülkelerince uygulanan ambargoyla benzeşen öneride, söz konusu maddeler şu şekilde:

1- İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi.

2-Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması

3-Petrol kullanmakla tehdit etmek

4-İsrail sivil havacılığının Arap hava sahasında engellenmesi

5-Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap bakanlar komitesi oluşturulması

4 Arap ülkesi, ambargo önerisini reddetti

İsrail'e baskı kurmak için önerilen maddeler; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından reddedildi.