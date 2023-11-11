11 Arap ülkesinin İsrail'e ambargo talebini 4 Arap ülkesi reddetti

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de Aksa Tufanı baskınını bahane ederek Gazze'yi 35 gündür bombalıyor.
Adeta soykırımın yaşandığı İsrail saldırılarının durması için, İslam ülkeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Arap ülkelerinden İsrail'e karşı 5 yaptırım önerisi
Sivil kayıpları durdurmak ve bölgede iki devletli bir çözüm için harekete geçmek isteyen 11 Arap ülkesi, İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisinde bulundu.
İsrail'e yönelik 1967'de Arap ülkelerince uygulanan ambargoyla benzeşen öneride, söz konusu maddeler şu şekilde:
1- İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi.
2-Diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması
3-Petrol kullanmakla tehdit etmek
4-İsrail sivil havacılığının Arap hava sahasında engellenmesi
5-Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap bakanlar komitesi oluşturulması
4 Arap ülkesi, ambargo önerisini reddetti
İsrail'e baskı kurmak için önerilen maddeler; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından reddedildi.
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