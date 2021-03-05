Mogadişu'da patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama yaşandı.

Mogadişu'nın Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde meydana gelen patlamada, bölgeden yoğun dumanın yükseldiği belirtildi.

LOKANTA LİMANA YAKIN BİR BÖLGEDE

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.