1300 yıllık! Panama'da altınlarla süslü mezar bulundu

AA

Panama'da 2008'den bu yana arkeolojik kazılar devam ediyor..

Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu..

Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında İspanyol öncesi dönemine ait bir mezar bulundu.

"1300 yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor"

Montenegro mezarla ilgili şunları söyledi:

1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar tespit ettik. Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı.