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15 yıldır komada olan Suudi Prens Halid Bin Talal elini oynattı

15 yıldır komada olan Suudi Prens Halid Bin Talal elini oynattı

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasından sonra komaya giren Prens Halid Bin Talal, 15 yıl sonra ilk kez elini oynattı.