150 milyar dolarlık yatırım: BAE'nin Mısır'daki projesi, turizmi canlandıracak Yılda 8 milyon turisti bölgeye çekmeyi hedefleyen projenin ayrıntıları belli oldu.

AA

Mısır'ın kuzey kıyılarında turizm endüstrisi inşa edilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dahil olduğu proje kapsamında 150 milyar doları aşan yatırım yapılacak.

Ras el-Hikme Şehir Geliştirme Projesi'nin, bölgedeki turizmi daha da hareketlendirmesi hedefleniyor.

Yılda 8 milyon turisti bölgeye çekecek

Otel, eğlence merkezleri, turistik tesisler, finans ve iş merkezinin kurulması ve şehrin güneyinde uluslararası bir havaalanının inşa edilmesini içeren projenin, yılda 8 milyon turistin bölgeye gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Mısır, 23 Şubat'ta ülkenin batısındaki Ras el-Hikme bölgesini kalkındırmak için BAE ile 35 milyar dolar değerinde tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, projenin mali detaylarını anlattı.

En az 150 milyar dolar katkı sunulacak

“İlki 35 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım. Mısır, iki ay içinde 15 milyar dolar ödeme alacak, iki ayın ardından 20 milyar dolarlık ikinci ödeme gelecek." diyen Medbuli, BAE'nin projenin uygulama döneminde en az 150 milyar dolar katkı sunacağını kaydetti.

Medbuli, projenin ikinci aşamasında ise Mısır'ın payının yüzde 35 civarında olacağını paylaştı. Ras El-Hikme Projesi, turizmin ana döviz kaynaklarından biri olan Mısır'da sektöre niteliksel bir katkı sağlaması bekleniyor.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, 2023'te Mısır'a gelen turist sayısının 2010'da kaydedilen en yüksek oran olan 14,7 milyonu aşarak, 14,9 milyona ulaştığını açıklamıştı.

BAE'nin turizm yatırımları

Son yıllarda önemli etkinliklere ev sahipliği yapan BAE, sektöre yaptığı yatırımlarla turizm için önemli bir küresel destinasyon haline geldi.

Bölgede kış mevsimi için bir destinasyon olmak için yoğun faaliyetler yürüten BAE, iş turizmi ve sergiler için de konumunu güçlendiriyor.

Yabancı turist sayısında artış

Geçen yıl çoğunluğu Dubai'ye olmak üzere, BAE'ye gelen yabancı turist sayısı 22 milyonu aştı. Bu çerçevede 2022'de 14,36 milyon turisti karşılayan Dubai, 2023'te 17,15 milyon uluslararası turisti ağırladı.

Dubai, dünyanın en büyük seyahat platformu Tripadvisor tarafından, üst üste üçüncü kez, "Travellers' Choice Ödülleri 2024"te en iyi küresel destinasyon seçildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)