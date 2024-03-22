16 milyon yıl öncesine ait devasa Yunus kafatası keşfedildi Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili keşfi yapıldı. Fosilin uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğu açıklandı.

AA

Bilim dünyası, Güney Amerika'da çok uzak bir geçmişten gelen bir yunus türünün keşfiyle sarsıldı.

24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış olduğu düşünülüyor

Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.

"Pebanista yacuruna" olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının koronavirüs salgını yüzünden aksadığını aktardı.

Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

"Türünün ilk örneği"

Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayınlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)