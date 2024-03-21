16 yaşındaki Filistinli Refik'in yaşadığı zorluk: Bu acıyı çekeceğime ölmeyi dilemeye başladım İsrail saldırılarında yaralanan Refik'in bir ayağı kesildi. Yiyecek ve ağrı kesici bulmakta zorlandığını söyleyen Refik, "Hayat çok yorucu" dedi.

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AA & Ensonhaber

16 yaşındaki Filistinli Refik, İsrail bombardımanında ağır yaralandı.

Hastaneye getirildiğinde vücudunun her tarafında yaralanmalar olan Refik'in ayağı defalarca ameliyat edildi.

Doktorlar, Filistinli gencin ayağına çarenin olmadığını söyledi. Refik'in ayağı kesilmek zorunda kaldı.

"Hayat çok güzeldi"

Refik, "Okula giderdim, ev ödevlerimi yapardım. Arkadaşlarımla top oynardık." dedi.

"Hayat çok güzeldi." ifadesini kullanan Refik, "Keşke geri dönebilsem. Bunu gerçekten istiyorum." diye ekledi.

"Bu acıyı çekeceğime ölmeyi dilemeye başladım"

Yetersiz beslenme nedeniyle güçsüz düşen Filistinli genç, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

Et, sebze, meyve sorarsanız, onlar yok. Ağrı kesici bile yok. Gece 1-2 saat haricinde uyuyamıyorum.



Hayat çok yorucu. Bu acıyı çekeceğime ölmeyi dilemeye başladım.

DSÖ Direktörü: Tarih hepimizi yargılayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü için şunları yazdı:

Tarih hepimizi bu çocukların (Gazze'deki) katlandığı sıkıntılardan dolayı yargılayacak.

Derhal ateşkes istedi

Ghebreyesus, Gazze için "derhal ateşkes" ile sınırsız ve ölçeği büyütülmüş insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.