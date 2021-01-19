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    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem

    Merkez üssü San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin güneybatısı olan deprem, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:59
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    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem

    Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

    İKİ ARTÇI SARSINTI DAHA

    Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

    Bölgede 4,9 ile 5,0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği aktarıldı.

    DEPREM ANI KAMERADA

    San Juan Valisi Sergio Unac, yaptığı açıklamada “Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım.” dedi.

    Depremin şiddeti birçok iş yerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.

    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem #1

    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem #2

    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem #3

    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem #4

     

    Arjantin’de 6,4 büyüklüğünde deprem #5

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