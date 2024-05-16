17 aylıkken resim yapmaya başladı: Ace Liam, dünyanın en genç erkek sanatçısı oldu 2022 doğumlu Liam, resim konusundaki hünerleriyle Guinness Dünya Rekorları'nın dikkatini çekti. Liam, daha önce kırılan rekoru çürütmeyi başardı.

AA & Ensonhaber

Gana'da yaşayan Ace Liam, 17 aylıkken resim yapmaya başladı.

Batı Afrika ülkesinde dikkatleri üzerine çeken Liam, daha önce bu rekoru kıran ismi tahtından etti.

Liam, dünyanın "en genç erkek sanatçısı" ünvanının sahibi oldu. Açıklamayı, Guinness Dünya Rekorları (GWR) yaptı.

Ace Liam'ın sanatsal hünerlerinden övgüyle söz edilerek akrilik boyayı tuvale işlemek için ellerini ve vücudunu kullandığı bildirildi.

Guinness Dünya Rekorları ünvanının sahibi oldu

GWR'nin, Liam'ın annesi Chantelle Eghan'a gönderdiği mailde şu ifadelere yer verildi:

En genç sanatçı başvurunuzun başarılı olduğunu ve artık Guinness Dünya Rekorları ünvanının sahibi olduğunuzu bildirmekten heyecan duyuyoruz.

2022 yılında doğdu

Ulusal basındaki haberlere göre Chantelle Eghan, 16 Temmuz 2022 doğumlu oğlunun dünyanın "en genç erkek sanatçısı" olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Liam, 17 aylıkken​​​​​​​, Aralık 2023'te başkent Akra'da Guinness Dünya Rekorları denemesinde bulunmuştu.

3 yaşında rekor kıran ismi tahtından etti

Sosyal medyada paylaşılan, kırdığı rekorun teyit edildiği videoda, Liam'ın çizim kalemiyle oynadığı görülüyor.

Liam, Amerikalı Dante Lamb'ın 2003'te, 3 yaşındayken resim yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı.