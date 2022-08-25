17 yaşındaki pilot Mack Rutherford, tek başına dünyanın çevresini turladı

Mack Rutherford, dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi ve dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi unvanlarını kazanarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

İngiliz bir ailenin çocuğu olup Belçika’da büyüyen 17 yaşındaki Mack Rutherford, dünyanın çevresini tek başına turladı.

23 Mart'ta dünyayı dolaşmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan küçük uçakla havalanan Rutherford, 5 kıtada 52 ülkeyi gezdikten sonra Sofya’ya iniş yaptı.

Başlangıçta 3 ay sürmesi planlanan yolculuk, muson yağmurları, kum fırtınaları ve aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle uzadı. Rutherford, ‘dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kişi’ ve ‘dünyanın çevresini mikro ışıklı bir uçakla dolaşan en genç kişi’ unvanlarını kazanarak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.

“Başardım”

İHA’nın haberine göre; iki dünya rekorunu kıran Rutherford, uçuşu sırasında iki kez Ekvator çizgisini geçti. Genç pilotun havaalanına inince ilk sözü "Başardım." oldu.

“Sadece hayallerinizin peşinden gidin”

Pistte annesi, babası ve kız kardeşi tarafından karşılanan ve deneyiminden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Rutherford, uçuşun bittiği için de üzgün olduğunu belirtti.

Rutherford, "Kaç yaşında olursanız olun, sadece hayallerinizin peşinden gidin." dedi.

15 yaşında dünyanın en genç pilotu olmuştu

21 Haziran 2005 doğumlu Rutherford, yolculuğu sırasında 17 yaşına girdi. Belçika'da doğup büyüyen genç pilot, "Profesyonel bir pilot olan babamla yüzlerce saat uçtuğumdan, 11 yaşımdan beri uçmak istediğimi kesin olarak biliyordum. 15 yaşımda, o zamanlar beni dünyanın en genç pilotu yapan pilot lisansımı aldım.” dedi.

Kız kardeşi de uçuş rekoru kırmıştı

Rutherford’un 19 yaşındaki kız kardeşi pilot Zara ise, ocak ayında 52 bin kilometreyi aşan yolculuğuyla tek başına uçuş rekorunu kırmıştı.