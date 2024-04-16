1915 olaylarına soykırım demeyen Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı 1915 olaylarıyla ilgili 'büyük felaket' ve 'kırım' ifadelerini kullanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde tartışmalara yol açtı.

AA & Ensonhaber

Başbakan Nikol Paşinyan'ın 1915 olaylarına ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu.

Paşinyan, iktidardaki partisi Sivil Sözleşme'nin siyaset okulu için hazırlanan 'Ermenistan Cumhuriyeti'nin sosyal psikolojisi' konulu hitabını sosyal medya hesabından paylaştı.

17. yüzyılın başında İran Şahı Abbas tarafından Ermenilerin İran'a göç ettirilmesinin halkın sosyal psikolojisi üzerinde derin etkileri olduğunu savunan Paşinyan, 1915 olaylarına da değindi.

Soykırım ifadesini kullanmadı

Paşinyan, 1915 olayları için Ermenistan'da kullanılan 'soykırım' yerine 'büyük felaket' ve 'kırım' ifadelerini kullandı.

Kısa sürede muhalif çevrelerden tepki alan Paşinyan'ın sözleri tartışmalara yol açtı.

Paşinyan, kendisine yönelik eleştirilere henüz yanıt vermedi.