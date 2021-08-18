20 bin Afgan sığınmacının kabul edilmesi kararı İngiliz basınında

20 bin Afgan sığınmacının kabul edilmesi kararı İngiliz basınında

Daily Express gazetesi, ülkeye belirli sayıda alınacak Afganistan vatandaşlarına ilişkin gelişmeyi duyurdu. Başbakan Johnson'ın "Onlara borçluyuz" dediği belirtildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil Taliban'ın kontrolüne geçerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyenler, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın ederek ülkeden ayrılmanın yollarını arıyor.

20 bin Afgan sığınmacı kabul etmeyi kararlaştıran Londra yönetiminin planını, İngiliz basını aktardı. Önceliğin kadınlara ve kızlara verileceği kaydedildi.

"İYİ KALPLİ BRİTANYA"

Daily Express, bugünkü manşetini ülkeye alınacak Afgan göçmenlere ayırdı. "İyi kalpli Britanya 20 bin göçmen alacak" başlıklı haberde, Downing Street yetkililerinin, Afganistan'da risk altında olan binlerce kişinin gelecek yıl tahliye edileceğini söylediği belirtildi.

JOHNSON: YARDIMLARIMIZA İHTİYAÇLARI VAR

Haberde, Başbakan Boris Johnson'ın, "Son 20 yılda Afganistan'ı daha iyi bir yer haline getirmek için bizimle birlikte çalışan herkese borçluyuz. Birçoğu, özellikle kadınlar, şu anda acil yardımımıza ihtiyaç duyuyor." ifadesi aktarıldı.

Johnson, İngiltere olarak söz konusu Afgan aileleri ağırlamanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Bir açıklama da Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan geldi.

"ELİ AÇIK BİR MİLLETİZ"

"Çok dikkatli bir biçimde çalışıyoruz." diyen Raab, "Belli ki eli açık bir milletiz. Kanunla belirlenmiş sığınma kriterlerimiz var. Bu konuda BM ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İLK BİR YILDA 5 BİN AFGAN YERLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Times gazetesi, Afganistan'da "savunmasız kişilere" İngiltere'ye güvenli geçiş imkanı sağlanacağını duyurdu. Bu kapsamda ilk bir yıl içinde yaklaşık 5 bin Afgan sığınmacının ülkeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Afganistan'dan kaçanlara gerekli desteği sunacaklarını belirten İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, bu kişilerin güvenli bir hayat kurabilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Londra yönetimi, geçtiğimiz haziran ayı sonuna kadar 2 binden fazla Afganı İngiltere'ye aldı.

Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun özeti ViDEO