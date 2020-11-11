2020 ABD Güzeli Asya Branch seçildi

Miss Mississippi seçilen ilk siyah olarak tarihe geçen Asya Branch, tacını geçen yılın Amerika Güzeli Cheslie Kryst’ten devraldı.

İlk siyah Miss Mississippi Güzeli Asya Branch, 2020 ABD Güzeli seçildi.

Mississippi Üniversitesi’nde öğrenci olan 22 yaşındaki Branch, bahar aylarında yapılacakken koronavirüs salgını nedeniyle 10 Kasım’a ertelenen törende Miss ABD tacını taktı.

Branch, ABD’yi Miss Universe olarak bilinen Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil edecek.

İLK SİYAH OLARAK TARİHE GEÇTİ

ABD güzeli, tacını geçen yılın Amerika Güzeli Cheslie Kryst’ten devraldı.

Kryst Miss ABD Güzeli seçilen ilk siyahtı. Branch da aynı unvanı alan ikinci siyah, Miss Mississippi seçilen ilk siyah olarak tarihe geçti.

Memphis şehrindeki Graceland Sergi Merkezi'nde yapılan törende Branch, sahneden, kutuplaşmış ülkeyi nasıl onaracağına dair mesajlar verdi.

SAHNEDE BİREYSEL SİLAHLANMA MESAJI

Medya ve hükümet gibi kurumlara olan güveni yeniden sağlamak, bireysel silahlanma yasasını yenilemek gerektiğini söyledi.

Ailesinde çok sayıda kişinin silahı olduğunu belirten Branch, bireysel silahlanmada insanların izinlerini almadan önce bunları nasıl güvenli bir şekilde kullanacaklarını öğrenmeleri gerektiğini savundu.

BABASI 10 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Miss Mississippi Güzeli seçildiğinde verdiği röportajda babasının 10 yıl cezaevinde kaldığını anlatan Branch, tecrübesinin adalet reformunu savunması için ona ilham verdiğini söylemişti.

Branch, 2018'de eski mahkumları serbest bırakıldıktan sonra topluma yeniden kazandırmaya yardımcı olacak önlemleri konuşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini de açıklamıştı.

TÜM ABD EYALETLERİNİN BİRİNCİLERİ YARIŞIYOR

Miss ABD birincisi seçilirken tüm ABD eyaletlerinin birincileri yarışıyor.