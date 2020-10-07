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    2020 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananı belli oldu

    2020 Nobel Kimya Ödülü, geliştirdikleri genom düzenleme metodundan dolayı Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'nın oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 12:55
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 12:55
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    2020 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananı belli oldu

    Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden Nobel Ödülü, kimya alanında sahiplerini buldu.

    İKİ İSİM KAZANDI

    Nobel Komitesi, ödülü genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verdi.

    Charpentier ve Doudna'nın geliştirdiği genom düzenleme tekniği, "yaşamın kodunu yeniden yazmak" olarak nitelendiriliyordu.

    2020 Nobel Kimya Ödülü nün kazananı belli oldu #1

    2020 Nobel Kimya Ödülü nün kazananı belli oldu #2

    2020 Nobel Kimya Ödülü nün kazananı belli oldu #3

    (Emmanuelle Charpentier)

    2020 Nobel Kimya Ödülü nün kazananı belli oldu #4

    (Jennifer A. Doudna)

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