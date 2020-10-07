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2020 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananı belli oldu

2020 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananı belli oldu

2020 Nobel Kimya Ödülü, geliştirdikleri genom düzenleme metodundan dolayı Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'nın oldu.