2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil seçildi

Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, “Hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek” diyerek birinciliğini kutladı.

Irak’ta düzenlenen 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında, sporcu ve hekim Darya Kamil birinci oldu.

15 ülkenin katıldığı yarışmada Kerküklü sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, birinciliğe layık görüldü.

“HAYALİM İZ BIRAKMAK”

Sevincini sosyal medyadan hayranlarına duyuran Darya Kamil, şunları şöyledi:

“Gençlere ve yeni nesle mesajım; egzersiz yapmak insan sağlığı için çok önemli bir faktördür. Uyuşturucu ve alkolden uzak durun. Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur.”