2024 Ramazan'a 1 gün sonra başlayacaklar: İlk orucu salı günü tutacak olan ülkeler Hilalin yerel görülmesini esas alan ülkeler, oruç tutmaya 12 Mart Salı günü başlayacak. Ramazan'ı bir gün sonra karşılama kararı alan ülkeler belli oldu.

AA & Ensonhaber

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Ramazan ayına 11 Mart Pazartesi günü ilk orucu tutarak başladı.

Bazı ülkeler ise hilali göremedikleri gerekçesiyle oruç tutmaya bir gün sonra, 12 Mart Salı günü başlama kararı aldı.

Ülkeler arasında yaşanan farklılığa henüz bir çözüm bulunamadı.

Ramazan'ın salı günü başlayacağı ülkeler

Avustralya, Brunei, Endonezya, Malezya ve Singapur, Ramazan ayının başlangıcını 12 Mart olarak belirledi.

Ürdün ve Umman da hilalin görülmemesi nedeniyle başlangıcı salı günü yapacağını duyurdu. Aynı karara İran, Libya ve Fas tarafından da imza atıldı.

İran'da açıklamayı, ülkenin lideri Ali Hamaney'in ofisi yaptı.

Ülkeler arasındaki farklılıkların nedeni

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan'ın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'nin esas aldığı görüş

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

11 Mart'ta başladılar

Bu arada Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi günü Ramazan'ın ilk günü olduğu kaydedildi.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de söz konusu günde Ramazan'a başlayacaklarını ilan etti.

Mısır Fetva Kurumu ve Irak'taki Sünni Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı bilgisi verildi.

Cezayir, Tunus, Sudan ve Suriye'de de Ramazan hilalinin görüldüğü, pazartesi gününün ilk oruç tutma günü olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.