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Haber Merkezi

Bu hafta gökyüzünde yükselecek olan Süper Ay, dünyanın her yerinden kolaylıkla görülebilecek.

Chamberlin Gözlemevi Müdürü Jennifer L. Hoffman, konuya dair verdiği demeçte, “Şehirde bile yaşıyor olsanız, gözlemlemesi oldukça kolay. Herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok.” dedi.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLECEK Mİ?

Ay, çarşamba günü Türkiye saatiyle 03.50’de perigee noktasına ulaştı ve Dünya’dan 357 bin kilometre uzaklığa geldi.

Ay, geceden sabaha büyüyecek ve perşembe 14.26'da tam dolunay haline gelecek.

Cincinnati Gözlemevi’nden astronom Wes Ryle, en iyi gözlem zamanının çarşamba veya perşembe günleri, Ay’ın doğduğu an olduğunu belirtti.

Ay ufka yakın olduğunda, genellikle ağaçlar veya binalar gibi ölçeklendirmeyi sağlayan nesnelerle birlikte olduğu için daha büyük göründüğüne dikkat çekildi.

Bu hafta gözlemlenecek Ay, 2024'teki dört ardışık Süper Ay’dan üçüncüsü olacak. Bir sonraki Süper Ay ise kasım ayında gerçekleşecek.

YILIN EN BÜYÜK VE EN PARLAK SÜPER AY'I

Bu haftaki Süper Ay’ı diğerlerinden ayıran özellik ise, perigee ile dolunayın diğer Süper Ay’lara kıyasla en yakın noktada çakışması.

Bu nedenle yılın en büyük ve en parlak Süper Ay’ı olacak. Astronom Ryle, “Bu Süper Ay, eylül ayındakinden çok az farkla da olsa yılın en büyüğü.” dedi.

Ayrıca bu dolunay, hayvanların kış aylarına hazırlanarak kilo aldığı ve avcıların kış için et stokladığı sezon olan "Avcı Ayı" olarak biliniyor.

Eğer bu Süper Ay’ı kaçırırsanız, bir sonrakini görmek için uzun süre beklemenize gerek yok.

2025 yılında Ekim, Kasım ve Aralık aylarında başka Süper Aylar da olacak.